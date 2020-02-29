Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Компания Facebook начала переработку дизайна приложения для обмена сообщениями Facebook Messenger, направленную на упрощение и удаление лишних функций. Об этом сообщает TechCrunch.

Изменения в дизайне предусматривают отказ от отображения многих дополнительных опций в основном меню приложения. В частности, будут скрыты чат-боты, а также опции «Игры» и «Транспорт». В администрации мессенджера рассказали, что часть пользователей уже получила новую версию приложения. Тестовая группа будет значительно расширена в ближайшую неделю.

Активные попытки по внедрению чат-ботов в Facebook Messenger предпринимались с 2016 года. В компании рассчитывали, что искусственные собеседники помогут различным предприятиям в удалённом обслуживании клиентов и продвижении электронной коммерции.

Также в Facebook предпринимали попытки по внедрению других функций в мессенджер, делая его похожим на многофункциональное приложение WeChat, популярное в Китае. Последние изменения показывают, что в компании пересмотрели подход к развитию мессенджера и решили сделать его более похожим на WhatsApp и другие простые приложения для связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года компания Facebook изменила систему регистрации в приложении для обмена сообщениями Messenger, убрав возможность создания новых учётных записей без привязки к одноимённой социальной сети.

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