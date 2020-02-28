Нижний Новгород, , 08:10 — REGNUM Горьковский автозавод приступил к испытаниям легкого коммерческого автомобиля нового поколения «ГАЗель NN». Снимки с тестов размещены на сайте Gazelleclub.ru.

Новинка имеет самый короткий и высокий кузов из модельной линейки ГАЗелей. Кроме того, у автомобиля большой дорожный просвет и задний мост повышенной грузоподъёмности. Модель оснащена усиленной рамой, а дисковые тормоза установлены на всех колёсах.

Под капотом автомобиля работает 136-сильный дизельный турбированный движок от Volkswagen серии EA189 рабочим объёмом 2 л, который агрегатируется с 6-позиционной механической коробкой передач. Привод у авто 4×4.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ составили порядка 1,76 млн штук. Это на 2,3% меньше, чем в предшествующем году.

Читайте также: В автопарке РФ насчитывается почти 53 млн транспортных средств