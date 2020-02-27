Москва, , 18:10 — REGNUM Командование Российских Воздушно-космических сил приняло решение включить в арсенал вооружения отечественных ударных беспилотных летательных аппаратов «Охотник» и «Альтиус» высокоточные планирующие бомбы 9-А-7759 «Гром», сообщает 27 февраля газета «Известия» со ссылкой на источники в ВПК.

Боеприпасы уже прошли испытания и показали исключительную точность поражения целей. Тяжёлые планирующие авиабомбы 9-А-7759 «Гром» способны уничтожать объекты противника на расстоянии от 60 до 120 км от места сброса.

По информации издания, тестовые сбросы массогабаритных макетов таких бомб с тяжелого стелс-дрона С-70 «Охотник» уже проведены. Применяя такие боеприпасы, ударные беспилотники смогут выполнять боевые задачи не входя в зону действия ПВО противника.

На данный момент заявлено, что БПЛА «Альтиус» сможет нести две бомбы 9-А-7759 «Гром» весом 600 кг, а тяжёлый реактивный БПЛА С-70 «Охотник» — ещё больше.

Справка ИА REGNUM: высокоточная планирующая авиабомба 9-А-7759 «Гром» оснащена реактивным двигателем и складывающимися крыльями. В зависимости от модификации её боевая часть может нести от 250 до 480 кг взрывчатки.

Кроме того, существует модификация с термобарической боевой частью для более эффективного уничтожения укрытий и фортификационных сооружений.

Наведение бомбы на цель осуществляется при помощи бортовой инерциальной системы навигации и сигналов спутников ГЛОНАСС и NAVSTAR.

На предельной дальности применения отклонение боеприпаса от цели составляет от двух до 10 метров. Маневренность бомбы такова, что она может разворачиваться на 180 градусов для удара по цели, оказавшейся сзади бомбардировщика.

Габариты бомбы 9-А-7759 «Гром» позволяют размещать её во внутренних отсеках истребителей пятого поколения Су-57 и тяжёлых ударных БПЛА «Охотник».

Кроме того, истребители-бомбардировщики Су-34 и средний ударный БПЛА «Альтаир» могут нести эти бомбы на внешней подвеске.

Стоит отметить, что самые тяжёлые дроны США MQ-9 Reaper на данный момент применяют бомбы со спутниковым и лазерным наведением весом не более 227 кг.

Вооружение российских ударных БПЛА бомбами «Гром» сделает их самыми тяжеловооруженными в мире.

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