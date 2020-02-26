Якутск, , 08:26 — REGNUM Современный центр обработки данных из космоса о природных ЧС откроется в Якутии с 10 апреля 2020 года.

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Новый центр позволит улучшить мониторинг обстановки, в том числе и пожарной, с трехмерными моделями местности с применением беспилотных авиационных систем, сообщает ТАСС.

Центр будет работать также с данными российских спутников серии «Канопус-В» и с информацией иностранных спутников.

Как сообщало ИА REGNUM, холдинг «Российские космические системы» будет следить за природными и техногенными катастрофами с помощью инфракрасного радиометра высокого разрешения, который планируется установить на МКС.