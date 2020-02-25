Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Следующий запуск американского грузового корабля Dragon к Международной космической станции (МКС) назначен на начало марта. Об этом сообщило 25 февраля американское аэрокосмическое агентство NASA.

Как уточняется, старт с космодрома на мысе Канаверал должен состояться 6 марта в 23:50 по местному времени (7 марта, 7:50 мск). Корабль доставит на МКС более 2,5 тонны различных грузов.

Отмечается, что предстоящий запуск станет 20-й коммерческой миссией на МКС корабля Dragon, созданного частной американской компанией SpaceX. Полёты кораблей данного типа к Международной космической станции осуществляются с 2012 года.