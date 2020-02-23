Пекин, , 09:09 — REGNUM График рассылки обновлений оболочки MIUI 11 для смартфонов китайской компании Xiaomi сдвинут из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает GizChina.

Представители Xiaomi рассказали о задержках в развёртывании новой оболочки на базе Android 10 в китайской социальной сети Weibo. В сообщении отмечается, что задержка вызвана приостановкой работы некоторых подразделений компании в связи со вспышкой коронавируса.

Задержка рассылки обновлений оболочки MIUI 11.2 затронет модели Xiaomi Mi CC9 Pro, Mi 9, Mi 8, Redmi K20 Pro, Mi 6, Redmi K30, Redmi K30 5G, Mi 10 / Mi 10 Pro и Mi MIX 2S. Также некоторые модели получат MIUI 11 с задержкой в несколько недель.

Xiaomi представила MIUI 11 в октябре 2019 года. В новой версии программной оболочки были переработаны визуальные эффекты, добавлены динамически масштабируемые шрифты, а также дополнения для набора приложений Mi Work.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале Xiaomi добавила в тестовую версию прошивки MIUI 11 новую функцию App Behavior Records, предназначенную для защиты смартфонов от шпионских приложений.

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