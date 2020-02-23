Токио, , 07:22 — REGNUM Интернет-сайт компании Sony, посвящённый её мобильным устройствам, закрыт через десять лет после запуска. Ранее ресурс был доступен по адресу SonyMobile.com.

Сайт SonyMobile.com был запущен более 10 лет назад, на этой площадке японская корпорация рассказывала о своих смартфонах и других мобильных устройствах. Теперь при попытке зайти на этот сайт срабатывает переадресация на основной интернет-портал Sony.

Последние годы стали крайне неудачными для мобильного подразделения Sony. Пик продаж смартфонов этой компании пришёлся на 2014 год, когда Sony поставила почти 40 млн смартфонов.

К 2018−2019 годам поставки упали до 5−6 млн устройств в год. А в апреле 2019 года подразделение по мобильным устройствам Sony Mobile было объединено со структурой, занимающейся телевизорами и видеокамерами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года СМИ узнали о планах Sony по сокращению количества сотрудников мобильного подразделения с четырёх до двух тысяч за год.

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