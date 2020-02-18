Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM На петербургском судостроительном заводе «Пелла» начаты швартовные испытания МРК «Одинцово» проекта 22 800 «Каракурт», сообщает 18 февраля пресс-служба Минобороны.

После доковых испытаний на «Канонерском судоремонтном заводе» корабль будет проверен на функционирование главной энергетической установки, радионавигационного комплекса и систем жизнеобеспечения. После этого начнутся ходовые испытания, запланированные на апрель.

До конца 2020 года МРК «Одинцово» должен войти в состав Балтийского флота.

Ранее Балтфлот получил два корабля проекта 22 800 — головной МРК «Мытищи» и первый серийный «Советск». Главным отличием МРК «Одинцово» является морская версия комплекса ПВО «Панцирь-М». Предыдущие два МРК этого типа вооружены 30-мм артиллерийскими установками АК-630.

Как сообщало ИА REGNUM, малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт» при очень скромном водоизмещении 800 тонн вооружены универсальным корабельным комплексом 3С14 РК с восемью пусковыми установками крылатых ракет «Калибр».

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