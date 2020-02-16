Вашингтон, , 15:23 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило с частной компанией Rocket Lab контракт стоимостью $9,95 млн на вывод малого спутника CAPSTONE на орбиту вокруг Луны. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Вес спутника CAPSTONE составит всего 25 кг. Этот космический аппарат будет выведен на орбиту вокруг естественного спутника Земли в рамках подготовки к созданию окололунной станции Gateway.

Планируется, что CAPSTONE будет запущен в начале 2021 года с помощью ракеты-носителя лёгкого класса Electron. Для вывода спутника на окололунную орбиту будет использоваться космическая платформа Photon, разработка которой находится в финальной стадии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе с помощью ракеты-носителя Electron компании Rocket Lab на околоземную орбиту был выведен военный спутник Национального управления военно-космической разведки США.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Rocket Lab вывела на орбиту секретный аппарат для разведки США