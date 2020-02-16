Тегеран, , 09:43 — REGNUM Специалисты Тегеранского университета представили четвёртую версию человекоподобного робота Surena, сообщает журнал IEEE Spectrum.

Первая версия робота Surena была представлена в 2008 году. Эта модель обладала всего 8 степенями свободы, а для передвижения использовала платформу с колёсами.

Surena IV имеет 43 степени свободы, робот может подниматься по лестнице, а также использовать различные инструменты. Эта модель оснащена системой датчиков, которые позволяет ему ориентироваться в пространстве, а также блоком преобразования текста в речь для коммуникации с людьми.

В новой модели инженеры во главе с профессором Агилом Юсефи-Комой также применили более совершенные материалы, что позволило сократить вес антропоморфного робота до 68 кг (модель Surena III весила почти 100 кг).

Разработчики робота ищут практические сферы для его применения. Профессор Юсефи-Кома отметил, что рассматривает робота как «символ технологического прогресса в направлении мира и человечества», который сможет вдохновить людей на новые открытия в области робототехники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале разработчики антропоморфного робота Skybot F-850 «Фёдор» заявили о разработке новой модели, оснащённой улучшенной системой приводов, которая повысит точность движений робота.

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