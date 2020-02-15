Москва, , 10:54 — REGNUM Плавучий космодром «Морской старт» доставят на Славянский судоремонтный завод под Владивостоком во второй половине марта, сообщает 15 февраля ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным издания, платформа покинет порт Лонг-Бич в конце февраля. Для транспортировки плавучего космодрома потребуется три недели, поэтому «Морской старт» будет доставлен территорию Славянского судоремонтного завода в Приморском крае во второй половине марта.

Напомним, плавучая платформа для запуска ракет космического назначения «Морской старт» была создана международным консорциумом Sea Launch Company. В 2016 году проект был выкуплен российской компанией S7 Space, после чего было принято решение о перебазировании плавучего космодрома из США в Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в ракетно-космическом центре «Прогресс» приступили к подготовке ракеты-носителя для запусков с плавучего космодрома «Морской старт».

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