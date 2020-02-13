Сеул, , 15:04 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai совместно с американским стартапом Canoo разработают платформу для будущих полностью электрифицированных моделей Hyundai и Kia. Об этом сообщается на сайте компании.

Hyundai ожидает, что новая платформа позволит упростить и стандартизировать процесс производства электрокаров, что отразится также на их стоимости.

Южнокорейская компания также планирует унифицировать свои сборочные линии для электромобилей, что позволит ей быстрее реагировать на меняющиеся требования рынка и предпочтения клиентов.

По прогнозу Hyundai к 2025 году четверть от всех выпускаемых компанией автомобилей будет состоять из моделей с гибридной или полностью электрической силовой установкой.

Ранее стало известно, что компания Hyundai подписала соглашение о сотрудничестве с американским министерством энергетики по развитию водородных автомобилей.

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