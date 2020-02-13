Маунтин-Вью, США, , 14:25 — REGNUM В 2019 году благодаря новой политике Google количество приложений в магазине Play Store, запрашивающих доступ к журналу вызовов и SMS-сообщениям, сократилось на 98%. Об этом 13 февраля сообщил портал Engadget.

Издание обратило внимание, что Google опубликовала соответствующую информацию в своём блоге. Автор статьи отмечает: похоже, что изменение подхода Google оказало весьма существенное внияние на разработчиков ПО и Play Store в целом.

Сама компания пишет, что оставшиеся 2% — это приложения, которым действительно нужен доступ к информации о звонках и тектовых собщениях для выполнения своих непосредственных задач.

Кроме того, Google сообщила, что благодаря «улучшенным механизмам проверки» в Play Store в 2019 году в итоге не попали около 790 тыс. приложений, нарушающих политику компании.

Напомним, изменения в политику, касающиеся ограничения доступа приложений к необязательным для их работы личным данным пользователя Google внесла в октябре 2018 года.

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