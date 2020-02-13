Вашингтон, , 13:39 — REGNUM Американская автокомпания Ford будет делать ставку на скорость, а не на экологичность своих будущих спортивных автомобилей, заявил директор по управлению спортивными проектами компании Дейв Перик. Об этом сообщает сообщает CarsWeek.

«Наши транспортные средства все еще должны быть захватывающими, чтобы ими хотелось управлять снова и снова», — сказал Перик.

Он добавил, что некоторые страны достаточно часто меняют правила по уровню выбросов. Это отражается на автопроизводителях мощных машин, которые не всегда успевают вовремя подстроится под них. Тем не менее компания не будет создавать для каждой конкретной страны отдельные модели, которые соответствуют действующим нормам по уровню выбросов.

«То, что мы никогда не сделаем, это не пойдем на компромисс», — подчеркнул Перик.

Ранее компания Ford представила вседорожник Troller TX4 производительностью 200 «лошадей» для гонок по пересеченной местности.

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