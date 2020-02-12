Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Новый бюджет ВМС США предусматривает закупку с 2021 по 2025 год 850 новейших противокорабельных ракет.

Об этом сообщается в проекте военного бюджета Пентагона, опубликованном 11 февраля.

Затраты ВМС на закупку вооружений различных типов должны увеличиться на $800 млн по сравнению с прошлым годом.

В качестве обоснования таких заявок Пентагон приводит прогноз военных экспертов, утверждающих, что к 2035 году в составе военного флота Китая будет 420 боевых кораблей и он будет многочисленнее ВМС США.

В частности, Пентагон хотел бы купить 210 новых противокорабельных крылатых ракет дальнего действия — Long-Range Anti-Surface Missile (LRASM) корпорации Lockheed Martin, носителями которых могут быть палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 E/F Super Hornet.

Дальность действия этой ракеты — порядка 980 км, а её запуск может осуществляться вне зоны действия систем ПВО предполагаемого противника.

На данный момент ВМС США закупили 99 таких ракет.

Кроме того, за пять лет ВМС США хотели бы получить 451 модернизированную крылатую ракету Maritime Strike Tomahawk (MST) компании Raytheon, способную уничтожать наземные и движущиеся морские цели на дальности 1,6 тыс. км, а также 189 противокорабельных ракет Naval Strike Missile, с дальностью поражения 185 км.

Для противоракетной обороны своих кораблей ВМС США планируют закупить 775 ракет SM-6 missile компании Raytheon.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Трамп неоднократно заявлял о планах увеличить число боевых кораблей в составе ВМС страны.

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