Вашингтон, , 01:01 — REGNUM Почти $57 млрд будет потрачено министерством обороны США на приобретение военной авиационной техники в 2021 финансовом году. Об этом 10 февраля сообщается на сайте Пентагона.

Так, по планам ведомства, в войска США должно поступить 79 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, 52 боевых вертолета AH-64E Apache Guardian, 12 истребителей F-15EX и 24 палубных истребителей F/A-18EF Super Hornet.

Кроме того, Пентагон намерен заменить самолеты-заправщики KC-46 Pegasus на 15 новых единиц заправочной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля и.о. заместителя главы военного ведомства США Элейн Маккаскер заявила, что Пентагон намерен запросить дополнительные средства на закупку в 2021 году подводных ракетоносцев класса Columbia, стратегических бомбардировщиков B-21, ракетных комплексов Patriot, а также на дальнейшие разработки и испытания истребителей пятого поколения F-35.

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