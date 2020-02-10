Москва, , 15:34 — REGNUM Российский вертолёт Ми-28НМ, ночной суперохотник, сможет сбивать даже американские истребители пятого поколения F-22 и F-35. Он будет оснащён мощной ракетой Р-74М класса «воздух-воздух». Данная ракета способна поражать самолёты, вертолёты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты противника. Об этом пишет газета «Известия».

Что интересно, вертолёт Ми-28НМ, который действует на малой высоте, останется малоуязвимым для поражения ответным огнём.

Ракета Р-74М известна также под названием РВВ-МД. Это ракета малой дальности. Она поражает цели на расстоянии до 40 километров при любой погоде, как днём, так и ночью. Головка самонаведения этой ракеты очень устойчива к тепловым ловушкам-имитаторам, а также к радиоэлектронным помехам. Даже если противник попробует интенсивно маневрировать или использовать форсаж, это ему не поможет.

Р-74М при разработке была изначально «заточена» под поражение истребителей пятого поколения F-22 и F-35 в маневренном воздушном бою. С учётом мощности боевой части данная ракета способна уничтожить любую воздушную цель.

По мнению ряда экспертов, Ми-28НМ с ракетами Р-74М также станет настоящим «убийцей вертолётов» противника.