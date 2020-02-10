Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Американские эксперты назвали истребитель-перехватчик МиГ-31 на данный момент самым мощным российским реактивным самолётом с точки зрения ведения боя в воздухе. Этот вывод сделан с учётом того, что российский истребитель пятого поколения Су-57 ещё не поступил на вооружение. Об этом пишет военный журнал Military Watch.

Американское издание отмечает, что с 2008 года Россия осуществляет масштабную и всеобъемлющую программу военной модернизации, вооружение боевых самолётов в вооружённых силах страны значительно улучшилось.

МиГ-31БСМ — это наиболее модернизированный вариант истребителя-перехватчика МиГ-31. Его отличительной чертой является наличие одной из самых мощных радиолокационных станций. Она обеспечивает истребителю-перехватчику непревзойдённую другими самолётами в мире дальность обнаружения целей.

К этой дальности обнаружения МиГ-31БСМ получил новые более точные и дальнобойные ракеты класса «воздух-воздух». Ракета Р-37 позволяет поражать воздушные цели на дальности до 400 километров, скорость ракеты достигает 6 Махов. Её модернизированная версия — Р-37М — оснащена более эффективным двигателем, имеет более лёгкий вес, а также улучшенную систему РЭБ.

Теперь ракета Р-37М может загружаться и во внутренние отсеки вооружения таких самолётов, как МиГ-35, Су-35 и Су-57, отмечает журнал Military Watch.