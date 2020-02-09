Токио, , 12:47 — REGNUM Специалисты по кибербезопасности обнаружили в сервисе Google Play более 3 тысяч похожих приложений со встроенным вредоносным кодом. Об этом сообщает пресс-служба компании Trend Micro, специализирующейся на разработке антивирусных программ.

Описания выявленных вредоносных приложений гласили, что они повышают производительность устройств за счёт очистки системы от ненужных файлов. Однако анализ специалистов показал, что эти программы использовались злоумышленниками для получения доступа к учётным записям владельцев смартфонов в сервисах Google и Facebook. После этого злоумышленники запускали массовую публикацию положительных отзывов от имени владельцев заражённых устройств в различных магазинах приложений.

Специалисты передали эту информацию администрации Google Play, после чего приложения были удалены из сервиса. Однако их успело скачать более 400 тысяч пользователей. Самые популярные из выявленных вредоносных приложений назывались Super Clean-Phone Booster, Quick Games, Rocket Cleaner и Speed Clean-Phone Booster.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в компании ESET, разрабатывающей антивирусное программное обеспечение, рассказали, что 99% выявленных вредоносных программ в 2019 году были нацелены на Android-устройства.

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