Пекин, , 16:10 — REGNUM Вспышка коронавируса в Китае приведёт к резкому падению поставок смартфонов и падению доходов компаний-производителей в первом квартале 2020 года. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, наиболее оптимистичный сценарий предусматривает падение поставок смартфонов в Китае в первом квартале года на 9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Снижение продаж ударит по доходам производителей смартфонов и комплектующих. В частности, прогнозируется, что доходы производителя чипов для мобильных устройств MediaTek в первой четверти 2020 года упадут на 15%.

Издание отмечает, что эпидемия ударит и по производству других электронных устройств. Глава тайваньской компании AU Optronics Пол Пэн заявил, что «вспышка коронавируса в Китае может оказать существенное влияние на цепочку поставок в отрасли дисплеев, что скажется на закупках сырья, производстве и поставках продукции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля стало известно о переносе из-за вспышки коронавируса международной выставки электроники Electronica China. Планировалось, что это мероприятие пройдёт в Шанхае с 18 по 20 марта.

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