Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Вышел очередной годовой отчёт Роберта Белера, директора департамента эксплуатационных испытаний и оценки министерства обороны США, по программе истребителя пятого поколения F-35. В отчёте по-прежнему указаны сотни недостатков. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

В отчёте говорится, что 25-миллиметровая пушка F-35A имеет «неприемлемую» точность в поражении наземных целей и установлена в корпусе, который трескается. 13 проблем истребителя F-35 относятся к категории 1, то есть они непосредственно влияют на безопасность или боеспособность.

Согласно отчёту, всего по программе F-35 определено 873 недостатка по состоянию на ноябрь 2019 года. Это меньше, чем в сентябре 2018 года, тогда их было 917, в том числе 15 недостатков категории 1. Испытания самолёта F-35 продлены ещё на год, по крайней мере, до октября 2020 года.

Получается, что за год в истребителе F-35 исправлено только два недостатка категории 1, которые непосредственно влияют на безопасность или боеспособность истребителя. В целом, программа F-35 успешно выполняет лишь одну функцию — функцию выкачивания денег из бюджета США. Расходы на её реализацию за весь срок должны превысить 1,5 триллиона долларов.