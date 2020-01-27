Нью-Дели, , 02:21 — REGNUM США больше не занимает второе место в рейтинге самых крупных рынков смартфонов, эту позицию заняла Индия. Об этом 26 января сообщил портал Engadget.

Аналитики компании Counterpoint Research утверждают, что в 2019 году в этой стране было продано около 158 млн смартфонов. По их мнению, в произошедшее внесли свой вклад китайские производители, проводящие агрессивную ценовую политику. Эксперты сообщили, что за обозначенный период 72% смартфонов на рынок Индии поставили такие компании, как Xiaomi, Vivo, Realme и Oppo.

Напомним, в июле 2019 года аналитическая компания Strategy Analytics назвала лидеров рынка смартфонов Индии. Первая позиция в списке досталась компании Xiaomi, которая во втором квартале 2019 поставила в страну 10,2 млн устройств. При этом южнокорейская Samsung за этот же период ввезла в Индию 9,4 млн смартфонов.

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