Вашингтон, , 19:26 — REGNUM Финансирование разработки американского гиперзвукового оружия увеличено почти в два раза, заявил 24 января глава Пентагона Марк Эспер, выступая в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне.

По его словам, военное ведомство США в 2020 году выделило дополнительные $5 млрд на создание гиперзвукового оружия. При этом он подчеркнул, что в 2021 году военный бюджет будет ещё больше.

Напомним, ранее Эспер рассказал, что гонки вооружений в гиперзвуковой сфере сейчас нет, но призвал к дополнительным усилиям для ликвидации отставания США в гиперзвуковом оружии от России и Китая.

Как сообщало, гиперзвуковое оружие на данный момент имеется только у России. Китай завершает разработку таких вооружений, а США пока не преодолели даже рубежа формирования требований к прототипу.

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