Москва, , 20:20 — REGNUM В России проведены испытания реактивных снарядов, предназначенных для разрушения арктического льда из-под воды, сообщает 23 января газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.

По утверждению издания, такие снаряды обеспечат возможность пуска стратегических ядерных ракет практически из-подо льда, без привычного проламывания ледяного панциря корпусом подводной лодки.

Напомним, такой метод всплытия во льдах может привести к зажиму рубки субмарины обломками льда, делающему невозможным погружение после ракетного залпа.

Кроме того, упомянутые спецбоеприпасы обеспечат возможность эвакуации подводников во всплывающих спасательных капсулах даже в арктических районах.

Военные утверждают, что испытания уже подтвердили способность реактивных снарядов пробивать проруби в любой ледовой обстановке.

На данный момент известно, что новые боеприпасы испытывались экипажами атомных подлодок проектов 955 «Борей» и проекта 855 «Ясень».

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