Вашингтон, , 19:54 — REGNUM В США готовятся лётные испытания беспилотного самолёта-мишени, имитирующего российский истребитель пятого поколения Cу-57, сообщает 23 января издание «Наука и техника» со ссылкой на американские СМИ.

Первый полёт этого аппарата запланирован на первый квартал 2020 года. Самолёту-мишени присвоено обозначение «Воздушная мишень пятого поколения», в сокращенном варианте 5GAT.

Аппарат должен выполнять функции противника в учебных воздушных боях, в которых лётчики ВВС США должны приобретать навыки боя против самолётов-невидимок типа российского Cу-57 или китайского Chengdu J-20.

Дрон — имитатор истребителя оснащён двумя реактивными двигателями от сверхзвукового учебного самолёта Northrop T-38 Talon. Беспилотник имеет внешние пилоны для установки вооружения и различного оборудования.

Беспилотник 5GAT длиной 12,2 метра при массе 4,4 тонны стоит порядка $10 млн.

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