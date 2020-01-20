Пекин, , 07:20 — REGNUM Китай разработал и запустил в космос более 40 коммерческих спутников связи, дистанционного зондирования и технологического экспериментирования за прошедший год, сообщили 19 января в Китайской аэрокосмической научно-технологической корпорации.

Большинство коммерческих спутников представляют из себя микроспутники весом менее 100 кг. Количество развивающихся диверсифицированных производителей коммерческих спутников в Китае также продолжает стремительно расти. Китай начал политику поощрения инвестиций в разработку, запуск и обслуживание коммерческих спутников.

Как отметил глава Пекинского института космических наук и технологической информации Юй Мяо, сектор частных коммерческих спутников стане прибыльным в сфере коммерческой аэрокосмической отрасли по мере того, как будет наращиваться интеграция аэрокосмической и других отраслей.

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