Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Линейка ноутбуков Apple MacBook может получить очередное обновление уже в течение ближайших месяцев. Об этом 13 января сообщил портал 9to5mac.

Ранее компания подала в Евразийскую экономическую комиссию несколько новых заявок. Издание предположило, что Apple выпустит 13-дюймовый MacBook Pro (модель A2289) с обновленной клавиатурой Magic Keyboard, в основу которой ляжет ножничный механизм (scissor switches). Ожидается, что ноутбук будет работать под управлением MacOS 10.15.

Напомним, ещё в июле 2019 года известный отраслевой аналитики и инсайдер Минг-Чи Куо предсказал, что 16-дюймовый ноутбук Apple получит новую клавиатуру на основе ножничного механизма. Он также предположил, что в 2020 году Apple выпустит 13-дюймовые MacBook Pro и MacBook Air с такими же клавиатурами.

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