Москва, , 12:14 — REGNUM В декабре 2019 года в России была зафиксирована активность вируса Shopper, поражающего смартфоны под управлением мобильной операционной системы Android. Об этом сообщает пресс-служба специализирующейся на кибербезопасности компании «Лаборатория Касперского».

Получивший название Shopper вирус относится к разряду троянских программ. Такие программы попадают на компьютеры, маскируясь под легальное программное обеспечение. Эксперты полагают, что Shopper может распространяться по ссылкам из мошеннических рекламных объявлений или из сторонних магазинов приложений.

После установки на мобильное устройство вредоносная программа может использовать аккаунты владельцев в социальных сетях для создания ложных отзывов о приложениях, а также совершать другие несанкционированные действия со смартфонами.

«Сейчас Shopper в основном нацелен на онлайн-магазины, а его действие ограничивается распространением рекламы, созданием фейковых отзывов и подтасовыванием рейтингов, но нет гарантий, что его авторы остановятся на этом и не будут модифицировать зловред, добавляя в него новые функции», — объяснил эксперт «Лаборатории Касперского» Игорь Головин.

Для защиты от этого и других троянов эксперты рекомендуют не пользоваться сторонними магазинами приложений, а также внимательно проверять программы, запрашивающие доступ к сервису Google Accessibility Service.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе эксперты рассказали о рисках использования общественных USB-станций для заряда смартфонов.