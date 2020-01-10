Вашингтон, , 22:29 — REGNUM Министерство национальной безопасности США призвало пользователей браузера Firefox незамедлительно обновить его. Об этом 10 января сообщил портал 9to5mac.

Согласно информации, предоставленной Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA), эта уязвимость может позволить хакерам «взять под контроль» систему пользователя. Отмечается, что компания Mozilla знает о проблеме и уже выпустила соответствующее обновление для своего продукта.

«Во вторник, 7 января 2020 года, китайская охранная фирма Qihoo 360 сообщила об уязвимости, которая использовалась для осуществления части атак, целью которых была локальная сеть», — сообщили представители Mozilla журналистам, добавив, что уже утром 8 января 2020 года разработчик выпустил обновление безопасности, решающее эту проблему.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что браузер Edge компании Microsoft существенно сократил отставание в рейтинге популярности от Firefox. Как сообщили аналитики компании NetMarketShare, в декабре 2019 года значение показателя браузера Mozilla составляло 8,22%, а Edge — 6,47%.

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