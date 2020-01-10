Штат Калифорния, США, , 10:12 — REGNUM Корпорацию Apple обвиняют в краже коммерческой тайны и ненадлежащем использовании изобретений американской компании Masimo Corp., которая выпускает медицинское диагностическое оборудование. Как следует из иска, поданного в федеральный суд Центрального округа штата Калифорния, речь идёт о технологиях обработки сигналов для медицинских мониторов, разработкой которых занималось Masimo и её дочерняя компания Cercacor Laboratories Inc. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как утверждается в документе, эти запатентованные разработки были без разрешения применены Apple при создании часов Apple Watch. Корпорация якобы получила секретную информацию в ходе сотрудничества и обязалась не разглашать её. Однако затем наняла на работу в компанию ключевых сотрудников Masimo, в числе которых — специалисты, владеющие сведениями о последних разработках компании.

В Masimo полагают, что Apple без разрешения использовала не менее десятка запатентованных ею разработок, в том числе те, которые касаются способов измерения уровня кислорода в крови и частоты сердечных сокращений с помощью световых излучателей и детекторов.

Истцы намерены через суд запретить Apple использовать разработки компании, а также взыскать с ответчика компенсацию.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года власти США обвинили бывшего сотрудника компании Apple в краже конфиденциальной информации о разработках беспилотного автомобиля. Якобы обвиняемый скопировал чертежи печатной платы, которую планировалось использовать для беспилотного автомобиля, на личный ноутбук и пытался сбежать в Китай. Сотрудники правоохранительных органов арестовали злоумышленника в аэропорту Сан-Хосе, после того как он пытался пройти досмотр.

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