Вашингтон, , 16:09 — REGNUM Крупные чиновники администрации президента США Дональда Трампа, включая глав трёх министерств, примут участие в работе выставки электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, в работе CES примут участие следующие американские чиновники: министр транспорта Элейн Чао, министр торговли Уилбур Росс, министр энергетики Дэн Бруйетт, федеральный директор по информационным технологиям Майкл Крациос, а также дочь и советник президента США Иванка Трамп.

Отмечается, что американские чиновники принимали участие в ежегодном мероприятии в Лас-Вегасе и ранее, однако в гораздо более скромном составе.

Представитель Белого дома Елена Эрнандес рассказала, что на выставке CES американские чиновники обсудят национальную стратегию в сфере искусственного интеллекта.

«Администрация Трампа считает главным приоритетом сохранение лидерства в передовых отраслях технологий, что важно как для экономики и рабочей силы, так и для национальной безопасности», — объяснила Эрнандес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, технологическая выставка CES 2020 откроется в Лас-Вегасе 7 января. Ожидается, что мероприятие посетит более 170 тысяч людей.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейшие компании Китая проигнорируют технологическую выставку CES 2020