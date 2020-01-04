Токио, , 07:42 — REGNUM Автоконцерн Honda будет первой японской компанией, начавшей продажу беспилотных автомобилей третьего уровня автоматизации, сообщает 5 января агентство Kyodo.

Реализация автомобилей с беспилотными технологиями третьего уровня начнётся в середине 2020 года. Эта технология позволяет водителю заняться чтением или просмотром видео. Но такой автомобиль можно использовать в режиме автопилота лишь на автострадах с малой скоростью движения или в пробках. Audi уже реализует в Японии машины с технологиями автопилота третьего уровня.

Официально японский автоконцерн представит новые машины в июле 2020 года после завершающих испытаний. Третий уровень автономности предполагает наличие водителя для того, чтобы в экстренном случае применить ручное управление. Полная автоматизация достигается лишь на 5-м уровне, в таких автомашинах даже не будет руля, а все пассажиры будут находиться на задних сиденьях.

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