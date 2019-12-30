Джакарта, , 15:40 — REGNUM В Индонезии появился собственный беспилотный летательный аппарат, названный Black Eagle, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что этот беспилотник является результатом сотрудничества шести учреждений и компании PT Dirgantara Indonesia.

Запуск Black Eagle ознаменовал начало испытаний в 2020 году, когда будут изготовлены два опытных образца. В том же году начнется процесс сертификации военной продукции, и ожидается, что к концу 2021 года будет получен сертификат.

Напомним, компания Dirgantara Indonesia — это индонезийская национальная аэрокосмическая компания, которая проектирует, разрабатывает и строит гражданские и военные самолеты.