Москва, , 23:59 — REGNUM Минобороны РФ формулирует тактико-техническое задание для разработки перспективной боевой экипировки военнослужащих, сообщает 27 декабря телеканал «Звезда» со ссылкой на ЦНИИ Точмаш.

Предприятие рассматривается как один из вероятных разработчиков экипировки «Сотник».

Там пояснили, что в проекте уже определены три направления — боеприпасы, оружие и средства индивидуальной бронезащиты. После официального утверждения тактико-технического задания Минобороны РФ объявит конкурс.

По некоторым данным, новый комплекс индивидуальной бронезащиты может включать в себя экзоскелет, функцию «хамелеона» на внешнем покрытии, климат-контроль внутри и «умный» шлем со встроенным компьютером.

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