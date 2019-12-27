Москва, 27 декабря 2019, 16:56 — REGNUM Количество российских гражданских спутников на орбите к концу 2019 года достигло 92 аппаратов. Об этом сообщает 27 декабря пресс-служба Роскосмоса.
«На конец 2019 года российская орбитальная группировка аппаратов социально-экономического, научного и навигационного назначения составила 92 космических аппарата», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за уходящий год Роскосмосом были обеспечены пуски 25 ракет космического назначения. С учетом запусков с Гвианского космического центра на различные орбиты было выведено 73 космических аппарата, в том числе два аппарата «Глонасс-М», запущенных в порядке ротации отечественной навигационной группировки.