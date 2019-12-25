Аруша, Танзания, , 09:49 — REGNUM Начиная с 31 декабря 2019 года все СИМ-карты в Танзании, не активированные при помощи отпечатков пальцев, будут заблокированы. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на официальное заявление министра строительства, перевозок и сообщения Танзании Исаака Камвелве.

Выступая на подписании договора о строительстве отделения Панафриканского почтового союза (PAPU) в Аруше, Камвелве заявил, что в настоящее время не существует никаких препятствий активации СИМ-карт, поэтому все, кто не выполнит распоряжение правительства, лишатся возможности пользоваться мобильной связью.

«В настоящее время я ожидаю окончания установленного срока, чтобы продлить обслуживание активированных СИМ-карт и заблокировать неактивированные. Наша цель — уменьшение телефонной преступности. Все мы встречали людей, которые владеют более, чем 20 СИМ-картами, но кому они принадлежат на самом деле?», — заявил он.

«Я хочу напомнить вам о важности этой кампании, поскольку многие танзанийцы сталкивались с кражами денежных средств из-за потери СИМ-карт», — добавил Камвелве.

Как отмечают журналисты, в восточноафриканской стране распространены системы мобильных платежей.

По словам исполнительного директора органa регулирования связи Танзании (TCRA) Джеймса Килабы, в настоящее время через отпечатки пальцев было активировано более 19 миллионов номеров СИМ-карт, принадлежащих более 7,6 миллионам человек, поскольку большинство из них владеют более, чем одной картой.

Это составило 42% от всех телефонных номеров Танзании, добавил он.

Напомним, что регистрация через отпечатки пальцев официально началась 1 мая 2019 года.