Вашингтон, , 13:44 — REGNUM Дизайнеры продемонстрировали, как бы мог выглядеть Ford Mustang с электромотором. Изображение электрокара размещено на сайте MachClub.

Электрифицированный Ford Mustang MachClub

Специалисты, работавшие над созданием изображения электрического маслкара, создавали его ориентируясь на внешний вид Mach-E.

Стоит отметить, что этот дизайн вполне может воплотиться в новой модели компании.

Создатель Mustang Mach-E Рон Хейзер ранее в интервью одному из зарубежных СМИ рассказал о мустанге на электрической тяге. В этом же интервью он подчеркнул, что переход всего автомобильного рынка на электрокары неизбежен.

Передняя часть, представленного дизайнерами электрического мустанга, напоминает новый кроссовер Mach-E. Дневные ходовые огни модели выполнены в виде трёх вертикальных полос, а капот сделан более округлой формы. Задняя часть авто имеет агрессивный стиль и необычный диффузор.

Напомним, пока подтвержденной информации относительно мустанга с электрическим мотором нет. На данный момент самый мощный кросс Mustang Mach-E GT Performance Edition имеет мощность 459 «лошадей». Это даёт ему возможность ускоряться до 100 км/ч всего за 3,5 с.

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