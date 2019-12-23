Пекин, , 18:17 — REGNUM На китайском космодроме Вэньчан, который расположен в южной островной провинции Хайнань, завершаются приготовления к третьему запуску крупнейшей ракеты-носителя CZ-5 («Чаньжэн-5»), сообщает 23 декабря Синьхуа со ссылкой на информацию от Государственного космического управления КНР.

Ракета находится на стартовом столе. Запуск намечен на конец декабря. Установка ракеты заняла два часа. Перед стартом её ждут последние испытания и контрольная экспертиза. Предстоящий полет CZ-5 привлекает к себе больше внимание китайской общественности ввиду использования в целом ряде перспективных космических программ.

При её помощи, в частности, запланирована экспедиция на Марс и Луну с посадкой и забором грунта. Модифицированная версия ракеты будет базовой для строительства китайской орбитальной космической станции.