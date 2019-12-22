Нью-Йорк, США, , 16:48 — REGNUM Американские учёные создали специальную модель управления транспортным потоком, в котором значительное количество автомобилей будут роботизированными. Об этом сообщает Science Daily.

Чтобы увеличить пропускную способность учёные из Корнелльского университета предложили на светофорах вместо постоянного по времени зеленого или красного света использовать динамические циклы, которые будут пропускать группы автомобилей, которые к тому же будут общаться между собой, координируя свои действия.

В опытных моделях предложенная схема увеличила пропускную способность перекрёстков в 1,38 раза по сравнению с обычной системой светофоров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американская компания Waymo через программу вызова такси для смартфонов анонсировала скорую возможность вызова такси, управляемого исключительно автопилотом.

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