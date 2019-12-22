Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Сервисы американской компании Facebook заняли первые четыре места в списке самых популярных приложений последних десяти лет. Об этом сообщает Business Insider.

Для оценки популярности приложений использовались данные о количестве загрузок, полученные от специализирующейся на аналитике мобильных сервисов компании App Annie. В десятку приложений с наибольшим количеством загрузок с 2010 года вошли: социальная сеть Twitter с 1 млрд загрузок, YouTube (1,3 млрд), китайский интернет-бразуер Alibaba UC Browser (1,3 млрд), социальная сеть TikTok (1,3 млрд), приложение для видеосвязи Skype (1,3 млрд) и приложение для обмена фотографиями Snapchat (1,5 млрд).

Четырьмя самыми популярными приложениями оказались сервисы разработанные или выкупленные компанией Facebook: социальная сеть Instagram (2,7 млрд загрузок), мессенджер WhatsApp (4,3 млрд), Facebook Messenger (4,4 млрд) и сама социальная сеть Facebook (4,6 млрд).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года компания Facebook начала интеграцию технической инфраструктуры сервисов WhatsApp, Facebook и Instagramю

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