Нью-Дели, , 14:46 — REGNUM Подведены итоги конкурса «Индийский автомобиль года» (ICOTY). Лучшей машиной в Индии признали внедорожник Hyundai Venue. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, Hyundai Venue набрал 111 баллов, что на 9 баллов больше, чем у KIA Seltos, которой досталось второе место.

В этом году за звание лучшего авто также боролись: Hyundai Grand i10 Nios, Maruti Suzuki S-Presso, Maruti Suzuki WagonR, Renault Triber, MG Hector, Tata Harrier, Nissan Kicks и Honda Civic.

Известно, что автомобили южнокорейской компании Hyundai были удостоены данного звания шесть раз. В 2008 году «Индийским автомобилем года стал» i10, в 2014 году — Grand i10, в 2015 году Elite i20, в 2016 году — Creta, в 2018 году — Verna.

Отметим, что конкурс Indian Car of the Year (ICOTY) проводится с 2005 года, в нём участвуют только новые для Индии модели. Победителя выбирает жюри, состоящее из местные журналисты, по нескольким критериям, среди которых инновации, комфортабельность, соотношение цена-качество.