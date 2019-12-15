Москва, , 07:31 — REGNUM

Стендовые испытания двигателя для разгонного блока тяжёлых модификаций ракеты-носителя «Ангара» перенесены на 2020−2021 годы. 15 декабря об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (входит в Роскосмос).

По данным издания, стендовые испытания разрабатываемого двигателя будут проводиться на стенде В2б в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности в 2020—2021 годы.

Речь идёт кислородно-водородном двигателей РД-0146Д, разрабатываемом для разгонного блока КВТК, который будет использоваться при запуске ракет-носителей «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В». Использование модернизированных разгонных блоков позволит значительно повысить грузоподъёмность ракеты-носителя. Разработкой двигателей РД-0146Д занимается воронежское КБ «Химавтоматика», первые огневые испытания маршевого двигателя были проведены в 2012 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре генеральный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов заявил, что лётные испытания разгонного блока КВТК с ракетой-носителем «Ангара» запланированы на 2027 год.