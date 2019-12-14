Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Программа Google Assistant на смартфонах теперь может переводить без задержек с 44 языков и произносить фразы, сказанные пользователем на языке, который он укажет. Об этом сообщает портал VentureBeat.

Достаточно сказать фразу «Окей, Google, будь моим переводчиком с немецкого» и будет запущен режим переводчика с немецкого. Переведённый разговор можно будет услышать и увидеть в виде текста.

Если в прошлом году режим переводчика и интерпретатора требовал 15 секунд на обработку перевода, то в новой версии Google Assistant, запущенной осенью этого года, речь обрабатывает с почти нулевой задержкой, предоставляя ответы в 10 раз быстрее, чем на устройствах предыдущего поколения.

Google Assistant — облачный сервис персонального ассистента, разработанный компанией Google и представленный на презентации Google I/O 18 мая 2016 года.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что Google пообещала своим пользователям, что никогда не будет «по умолчанию» хранить записи их голосов, полученные ей в ходе их общения с «умным» помощником Assistant.

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