Вашингтон, , 21:27 — REGNUM ВВС США провели испытания дешевого беспилотного летательного аппарата, в ходе которых БПЛА продержался в воздухе два с половиной дня. Об этом сообщает портал Breaking Defense.

Беспилотник Leigh Miller

Центр быстрых инноваций Исследовательской лаборатории ВВС США разработал небольшой долголетающий беспилотник, производство которого несопоставимо дешевле уже существующих военных и гражданских аппаратов, которые без посадки могут находиться в воздухе от суток до нескольких месяцев.

Так, затраты на производство нового БПЛА не превышают $140 тыс., в то время как стоимость его более дорогих аналогов варьируется от $25 млн. до $131 млн.

Модель сконструирована на основе спортивного планера, которую снабдили системами автоматического полета и оборудованием для подключения полезной нагрузки. Беспилотник разрабатывался специалистами Центра в течение 10 месяцев, а окончательные испытания предполагается окончить в следующем году. Только после этого его начнут поставлять в войска ВВС США.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, военно-морскими силами Ирана был представлен новый ударный беспилотный летательный аппарат Simorgh. Беспилотник, разработанный на базе модели Shahed-129, может осуществлять боевые, тактические и разведывательные полеты на 1,5 тыс. километров и длительностью до 24 часов.

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