Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM Петербургский морской порт «Бронка» закупит у французской компании GAUSSIN беспилотные автомобили-тягачи большой грузоподъемности для обработки морских контейнеров. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 декабря в пресс-службе ООО «Бронка Групп».

Автономный электротягач Gaussin.com

Соглашение с французской стороной заключил собственник и оператор многофункционального морского перегрузочного комплекса (ММПК) «Бронка» — ООО «Феникс» — в рамках французско-российского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) в Москве в присутствии министра экономического развития РФ Максима Орешкина и министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Бронка Групп», сотрудничество между GAUSSIN и портом «Бронка» предполагает поэтапное внедрение электромобилей: русификацию оборудования (адаптацию использования его на российском рынке) на первом этапе; изучение возможностей применения данной техники на ММПК «Бронка» в рамках второго этапа; внедрение техники в работу на третьем этапе.

Поставка нового оборудования, в частности портового беспилотного контейнерного тягача и встроенного источника питания (Powerpack), запланирована на конец 2020 года. Пока речь идет о трех единицах техники.

«Мы всегда открыты инновациям и выступаем за передовые технологии, поэтому ММПК «Бронка» сегодня является одним из самых современных контейнерных терминалов в России, обладающим новейшим парком техники», — отметил генеральный директор ООО «Феникс» Николай Негодов.

По его словам, приобретение 70-тонных автономных тягачей AIV FULL ELEC у компании GAUSSIN позволит «повысить эффективность управления контейнерными потоками и ускорить производственные процессы».