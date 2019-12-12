Москва, , 08:35 — REGNUM В первом квартале следующего года в сухопутных войсках ВС РФ будут приняты на вооружение снаряды для артиллерийских комплексов калибра 30 мм, имеющие пластмассовые элементы. Об этом 12 декабря рассказал генеральный директор концерна «Техмаш» (входящий в корпорацию Ростех) Владимир Лепин, где были разработаны эти боеприпасы.

«Сейчас ведется подготовка к серийному производству 30-миллиметровых выстрелов с пластмассовыми ведущими устройствами (ПВУ) для артиллерийских комплексов Сухопутных войск», — приводит ТАСС слова Лепина.

Также он рассказал, что государственные испытания такого типа снарядов успешно закончены и отметил, что принятие на вооружение таких «пластиковых» боеприпасов может произойти уже в первом квартале 2020 года.

Отметим, ведущий устройство — это поясок, который выступает над боковой поверхностью боеприпаса и предназначен для того, чтобы придавать снаряду вращение в канале ствола, а также для обтюрации пороховых газов (обеспечения герметизации канала ствола) во время выстрела.