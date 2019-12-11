Москва, , 13:24 — REGNUM Силы на море стремительно развиваются. В данных условиях необходимо видеть перспективу. В России уже идёт разработка атомных подводных крейсеров пятого поколения. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

В своём интервью адмирал особое внимание уделил основной ударной силе российского флота — подводным силам. По словам военачальника, основой группировки морских стратегических сил будут являться ракетные подводные лодки стратегического назначения, в первую очередь, проекта «Борей».

Большое внимание ВМФ РФ уделяет и перспективным подводным лодкам, входящим в состав сил общего назначения флота. Здесь речь идёт о многоцелевых подводных лодках, которые способны выполнять широкий спектр задач в любом районе Мирового океана.

Приоритетное направление развития ВМФ РФ — неатомные подводные лодки с воздухонезависимой энергетической установкой. Кроме того, продолжается серийное строительство дизель-электрических подводных лодок.

Кстати, дизель-электрические подлодки подтвердили свою высокую эффективность при нанесении ударов по боевикам на территории Сирийской Арабской Республики. Подводные лодки проекта 636.3 «Ростов-на-Дону», «Великий Новгород», «Колпино» применили крылатые ракеты «Калибр». Огонь вёлся из района акватории восточной части Средиземного моря. Все цели были уничтожены, отметил Николай Евменов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ВМФ РФ за счёт оснащения гиперзвуковыми системами оружия сможет реально изменить баланс сил на море и разрушить морское господство Запада. В данном случае речь идёт о гиперзвуковых крылатых противокорабельных ракетах «Циркон». Скорость полёта этой ракеты достигает 9 Махов, а дальность поражения целей — более 1000 километров.