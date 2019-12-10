Сеул, , 11:33 — REGNUM С января по октябрь 2019 года южнокорейские марки Hyundai и Kia реализовали на мировом рынке 118 731 подключаемых гибридных электрических, полностью электрических и водородных электромобилей на топливных элементах, что составляет 40,8% от всех продаж этих компаний. Об этом 10 декабря сообщает Yonhap.

Всего за десять месяцев 2019 года Hyundai и Kia продали на мировых рынках 291 237 экологически чистых моделей. При этом доля гибридных моделей на бензине составила 59,2%.

Согласно прогнозу Корейской ассоциации производителей автомобилей, доля бензиновых гибридных моделей в конце года может составить менее 60% в связи со снижением спроса на эти модели в течение всего 2019 года.

Напомним, компания Hyundai выпустила субкомпактный пятидверный хэтчбек BlueOn в 2011 году. Он стал первым электрокаром, произведенным в Южной Кореи. Компания Kia представила полностью электрический мини-автомобиль Ray в 2012 году.

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