Москва, , 17:54 — REGNUM В составе ВМФ России будет увеличено количество кораблей дальней морской зоны, оснащённых ракетами «Циркон» и «Калибр», заявил 9 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Кроме того, глава военного военного ведомства заявил о необходимости «расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах»

«В составе Военно-морского флота необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые ракеты «Циркон», — сказал Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря на совещании президент РФ Владимир Путин сообщил о планах поступления в боевой состав Военно-морского флота надводных кораблей и подводных лодок, вооружённых гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Напомним, строящиеся и проходящие модернизацию российские боевые корабли и подлодки оснащаются универсальной вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14, позволяющей осуществлять запуск противокорабельных ракет «Оникс» и «БраМос», крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых ракет «Циркон».

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