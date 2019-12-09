Маунтин-Вью, США, 9 декабря 2019, 08:00 — REGNUM О новой функции сервиса обмена сообщениями WhatsApp сообщили сотрудники компании на сайте Whatsapp.any.do.
Сообщается, что новая версия мессенджера позволяет создавать задачи, о которых программа будет самостоятельно напоминать пользователя в назначенное время. Для пользования функции необходимо будет добавить специальный бот.
Собирать информацию о распорядке дня пользователей бот в компании будут за деньги самих пользователей.
Ранее WhatsApp предложил функцию автоматического удаления сообщений через определенное время.