Маунтин-Вью, США, , 08:00 — REGNUM О новой функции сервиса обмена сообщениями WhatsApp сообщили сотрудники компании на сайте Whatsapp.any.do.

Сообщается, что новая версия мессенджера позволяет создавать задачи, о которых программа будет самостоятельно напоминать пользователя в назначенное время. Для пользования функции необходимо будет добавить специальный бот.

Собирать информацию о распорядке дня пользователей бот в компании будут за деньги самих пользователей.

Ранее WhatsApp предложил функцию автоматического удаления сообщений через определенное время.